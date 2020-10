Zwei Investitionsvorhaben von Vereinen in der Verbandsgemeinde Winnweiler werden von der VG finanziell gefördert. Das haben die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses am Donnerstag einstimmig beschlossen. Zur Erneuerung seiner Flutlichtanlage am vereinseigenen Sportplatz – die nach Vereinsangaben mit rund 51.000 Euro zu Buche schlägt – erhält der TuS Steinbach einen Zuschuss in Höhe von 15 Prozent der Kosten, maximal allerdings 7780 Euro. Die Auszahlung erfolgt nach Vorlage der Rechnungen, frühestens jedoch 2021. Die Ortsgemeinde Steinbach hat bereits einen Zuschuss in gleicher Höhe bewilligt, was Voraussetzung für die Förderung durch die Verbandsgemeinde ist.

Ebenfalls mit 15 Prozent bezuschusst – begrenzt auf 1650 Euro – wird die mit 11.000 Euro veranschlagte Anschaffung eines Einsatzfahrzeuges für die First-Responder-Einheit im DRK-Ortsverein Münchweiler. Auch dieser Betrag wird nach Vorlegen der Rechnung 2021 ausgezahlt. Voraussetzung ist ferner, dass die Ortsgemeinde Münchweiler ebenfalls einen Zuschuss in dieser Höhe gewährt, darüber hat der Gemeinderat noch nicht entschieden.

Verbandsbürgermeister Rudolf Jacob sagte, er freue sich über die einstimmigen Beschlüsse zur Förderung der ehrenamtlichen Vereinsarbeit in der Verbandsgemeinde.