Am Donnerstagnachmittag, gegen 14 Uhr, befuhr laut Polizei eine Autofahrerin mit ihrem schwarzen Toyota Yaris die Hauptstraße in Richtung Rockenhausen. In einer innerörtlichen Fahrbahnverschwenkung kam ihr ein rotes Auto entgegen, dessen Fahrer ihr hätte Vorrang einräumen müssen. Nach Polizeiangaben tat er dies aber nicht. So kam es beim Vorbeifahren zum Zusammenstoß der beiden Außenspiegel, der Spiegel des Yaris wurde beschädigt. Den Beamten zufolge fuhr der Unfallverursacher weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise zur Klärung der Verkehrsunfallflucht nimmt die Polizeiinspektion Rockenhausen unter 06361/ 917-0 entgegen.