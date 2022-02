Der Zeltplatz der Ortsgemeinde Imsbach im Langenthal bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Grund sind Probleme mit der Wasserqualität des Brunnens. Deswegen ist Imsbach das Wasserrecht für die Versorgung des Zeltplatzes entzogen worden.

Seit Jahren gebe es Probleme mit der Qualität des Brunnenwassers, sagte Ortsbürgermeister Oliver Krupp zu diesem Thema und bekannte: „Wir sind in der Ursachenforschung noch keinen Schritt weiter.“ Es bliebe der Kommune nichts anderes übrig, als weitere Prüfungen in Auftrag zu geben und das Ergebnis abzuwarten. Auch müsse der Brunnenschacht selbst in Augenschein genommen werden. Das soll sobald wie möglich geschehen, die ersten Schritte sind dafür schon eingeleitet. Da der Zeltplatz nun erst einmal geschlossen bleiben muss, wurden bereits erfolgte Zusagen für die Benutzung storniert.

Eine positive Nachricht gab es dennoch: Das Fest der Ortsgemeinde und der örtlichen Vereine im Langenthal am Pfingstmontag kann stattfinden. Das Trink- und Brauchwasser wird für das Fest dann extra aus dem Ort zum Veranstaltungsgelände gebracht. Und für die Toilettenanlage könne weiterhin das Wasser aus dem Brunnen genutzt werden.