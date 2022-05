Schon länger war klar, dass das Museum Pachen einen neuen Namen braucht. Die Sammlung, die ihm den Namen gab, ist in alle Winde zerstreut. Der neue Name soll eine Verbindung zu den anderen beiden Museen in Rockenhausen schaffen.

Nach einem verlorenen Erbschaftsstreit wurde die Sammlung im Museum Pachen verkauft. Es stand auch schnell fest, dass der Name Museum Pachen so keinen Sinn mehr ergibt. Noch während dieser Überlegungen hat die Arbeitsgemeinschaft Pfälzer Künstler im Museum für neuen Wind gesorgt, eine neue Dauerausstellung konzipiert und im Januar eine Sonderausstellung eröffnet. Im März hat die Ausstellung der Rockenhausener Kahnweiler-Erbschaft dort ihr neues Domizil gefunden.

Die neuen Chancen und Möglichkeiten für das Rockenhausener Kunstmuseum, an die man bis dahin gar nicht gedacht hatte, sollten genutzt werden. Auch Stadtbürgermeister Michael Vettermann ist der Meinung, dass man den Begriff Kunst für dieses Museum gar nicht so strikt einschränken sollte.

Design wird angepasst

Der neue Name für das Museum Pachen soll nun „Museum für Kunst Rockenhausen“ lauten. Dies schafft eine Anlehnung an das Turmuhrenmuseum, das unter dem Namen „Museum für Zeit“ bekannt ist. Auch das Heimatmuseum, das demnächst wieder öffnen soll, kann dann passend zu den beiden anderen Museen benannt werden im Raum stehen beispielsweise „Museum für Heimat“ oder „Museum für Nordpfälzer Geschichte“.

Jeder Name soll noch Untertitel bekommen, die die Ausstellungen im Museum beschreiben. Für das ehemalige Museum Pachen könnten das beispielsweise sein: Kunstsammlung der Stadt, Arbeitskreis Kahnweiler Gedenkstiftung, Spielstätte der Arbeitsgemeinschaft Pfälzer Künstler. Die Untertitel könnten auch immer wieder neu aktualisiert werden. Klar ist, dass das Design der Museumsnamen gleich sein soll, eine Ausgestaltung der Logos folgt.

Weitere Namensvorschläge waren „Museum der Künste“, „Clemens-Jöckle-Museum“, „Kunstsammlung Rockenhausen“ oder „Art Museo“. Der Stadtrat aber hat sich einstimmig für „Museum für Kunst“ entschieden.