Das Museum Pachen in Rockenhausen kann nicht mehr so heißen. Die Sammlung, die ihm den Namen gab, ist in alle Winde zerstreut. Aber am Donnersberg blicken sie optimistisch und hoffnungsfroh in die Zukunft. Schließlich ist das Haus „wegen Umbau geöffnet“. Es gibt Kunst zur Genüge, in einer neuen Dauerausstellung und einer ersten Sonderschau.

„Stillstand ist immer schwierig,“ sagt Rockenhausens Stadtbürgermeister Michael Vettermann zur Begrüßung. „Umso schöner, dass sich hier im Museum