Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Weihnachtsbaum-Sammelaktionen, die in vielen Gemeinden von Vereinen oder Feuerwehren organisiert werden, finden coronabedingt teilweise gar nicht oder in veränderter Form statt. Alle Sammlungen finden am Samstag, 9. Januar, statt. Ein Überblick.

In Eisenberg, Steinborn und Stauf sammelt das CVJM die Weihnachtsbäume ein. „Um 9 Uhr beginnen wir in Eisenberg, 12 Uhr werden wir in Stauf sein, in Steinborn können die