In dieser Woche trafen die besten Tennisjunioren Deutschlands auf der Anlage des BASF TC Ludwigshafen aufeinander. In der Altersklasse U13 war erstmals auch Alexander Haage aus Bolanden mit dabei. Er rechtfertigte die Wildcard mit einem Sieg in Runde eins. Nicht schlecht für seinen ersten Auftritt auf dieser Ebene.

„Wir haben ihn im Blickfeld“, erklärte Nachwuchs-Bundestrainer Peter Pfannkoch. Denn trotz der Einstufung in die Leistungsklasse 17, der niedrigsten aller Teilnehmer der männlichen U13-Konkurrenz,