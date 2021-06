Ab Juli sind die Winnweilerer Museen wieder zu den üblichen Öffnungstagen geöffnet. So am Sonntag, den 4. Juli – und in der Folge dann wieder immer am ersten und dritten Sonntag im Monat – das Museum für Fotografie und Fotografenhandwerk, Falkensteinerweg 2.

Das Jüdische Museum, Schlossstraße 37, mit Gienanthabteilung und den anderen Themenbereichen ist erstmals wieder am 11. Juli geöffnet. Die weiteren Öffnungstage sind dann immer der zweite und vierte Sonntag im Monat. Beide Museen sind jeweils von 14.30 bis 17.30 Uhr geöffnet. Der Eintritt ins Fotomuseum ist frei. Im Jüdischen Museum wird zur Kontaktreduzierung bis auf Weiteres ebenfalls von der Erhebung von Eintrittsgeld abgesehen.

Coronabedingt ist eine vorherige Anmeldung erforderlich. Für beide Museen kann diese (mit Name, Personenzahl und Ankunftszeit) telefonisch unter 06302 1256 oder per Mail an museen-winnweiler@t.online.de erfolgen. Während der Öffnungszeiten auch unter 06302 2032 (Fotomuseum) oder 06302 609585 (Jüdisches Museum). Masken- und Abstandspflicht sind zu beachten. Die erforderliche Registrierung kann mittels Luca-App oder per Listeneintragung erfolgen.