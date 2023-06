Vom 16. bis 19. Juni findet in Winnweiler der alljährliche Johannismarkt statt. Neben musikalischen Höhepunkten und einem verkaufsoffenen Sonntag erwartet die Besucher über vier Tage verteilt ein buntes Programm, unter anderem mit den Bands „AOC“ und „Bottleshop“.

Passend zum Sommerauftakt gibt es in Winnweiler den Johannismarkt. Bereits am Freitag geht es mit der „Vorkerwe“ um 18 Uhr los, gefolgt von einer Kinderdisco. Mit dem Kerwelauf geht es am Samstag um 14 Uhr weiter, Fassbieranstich ist um 18 Uhr. Zeitgleich spielt die Cover-Band „Bottleshop“ aus München auf der Marktplatzbühne. Der Sonntag beginnt um 11 Uhr ebenfalls auf dem Marktplatz mit einem Gottesdienst. Ab 14 Uhr öffnen dann die Geschäfte für den verkaufsoffenen Sonntag, während der Musikverein Winnweiler für musikalische Untermalung sorgt. Zum Abschluss gibt es noch mal Live-Musik von der Band „AOC“, die die größten Rock-Klassiker zum Besten geben wird. Am Montag um 18 Uhr findet im Eiscafé Garden der Kerweausklang statt.

Debattiert wird momentan über die Frage, ob der Winnweilerer Kerweumzug in Zukunft zeitgleich mit dem Johannismarkt stattfinden soll. In vergangenen Jahren litten die Motivation und Bereitschaft der teilnehmenden Gruppen im Oktober häufig unter schlechten Wetterbedingungen, besonders Kinder und Jugendliche waren bei strömendem Regen nur schwer dafür zu begeistern. Zumindest dieses Jahr bleibt alles beim Alten. Ob der Umzug jedoch künftig tatsächlich auf den Juni vorverlegt wird, bleibt abzuwarten: Laut Bürgermeister Rudolf Jacob gebe es aktuell noch keine Tendenz. Die Entscheidung werde wohl erst nach dem diesjährigen Oktobermarkt fallen.