Der Johannismarkt am dritten Juni-Wochenende war gestern. Jetzt gibt es wieder das Heckenfest, das früher stattfand. Was die Besucher erwartet.

Drei Tage voller Musik, Unterhaltung und Geselligkeit am Akazienrondell hinter der Albert-Schweitzer-Realschule plus (Schulstraße 20A) in Winnweiler: Nach einer mehrjährigen Pause wird der bisherige Johannismarkt durch das Heckenfest ersetzt – eine alte Tradition im Ort, die jetzt wieder lebendig wird.

Los geht es am Freitag, 19. Juni, mit einem Open-Air-Kino. Gezeigt wird ab 21.30 Uhr der Film „Die progressiven Nostalgiker“. Einlass ist um 19.30 Uhr. Am Samstagabend, 19 Uhr, erfolgt ein Fassbieranstich gemeinsam mit dem Musikverein Winnweiler. Anschließend ab 20 Uhr Livemusik mit der mehrfach ausgezeichneten „Partyband Members“, Künstler des Jahres 2026 und beste Stimmungs- und Partyband Deutschlands.

Der Sommeranfang am Sonntag, 21. Juni, wird um 11 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst gefeiert. Um 12 Uhr gibt’s Blasmusik mit der Profi-Formation „Riesling Böhmische“. Der Kerwelauf des TV Winnweiler für alle Jahrgänge unter 2013 startet um 14 Uhr. Und dann folgt ein Nachmittag und Abend voller unterhaltsamer Klänge und mitreißender Rhythmen: Musikverein Winnweiler (ab 15 Uhr), Musikverein Donnersberg Steinbach (ab 17 Uhr) und US Army Band Europe (ab 19 Uhr).

Der Eintritt ist an allen Tagen frei. Für die Verpflegung sorgen Metzgerei Lauer, Eiscafé Garden, Nordpfalzbrennerei Höning und örtliche Vereine. Auch bieten drei Kitas am Sonntag Kaffee und Kuchen an. Auf dem Schlossplatz finden sich Fahrgeschäfte und Süßwarenstände.

Kontakt

Anmeldung zum Kerwelauf bis spätestens 20. Juni per E-Mail an info@tv-winnweiler.de; Nachmeldungen bis 13.30 Uhr am Wettkampftag. Näheres im Netz unter: www.winnweiler.de.

