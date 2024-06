Kleinere Restarbeiten wie das Pflastern der Bürgersteige sind noch nicht ganz abgeschlossen – aber im Laufe der kommenden Woche wird die Rockenhausener Wiesenstraße nach rund 15-monatiger Bauzeit wieder für den Verkehr freigegeben.

In den vergangenen Tagen hat die Firma Jung aus Sien (Kreis Birkenfeld) die abschließende Deckschicht aufgebracht, teilte erster Stadtbeigeordneter Werner Dietz auf RHEINPFALZ-Anfrage mit. Seit März 2023 sind in zwei großen, T-förmigen Bauabschnitten auf mehr als 300 Metern Länge die Fahrbahn sowie Wasser- und Kanalleitungen erneuert worden; ferner wurden Hausanschlüsse zur Breitbandversorgung per Glasfaser hergestellt. Insgesamt waren Kosten von 1,1 Millionen Euro veranschlagt.

Erschwert hat die Planungen, dass mit der Polizei, der Feuerwehr und dem Katastrophenschutz mit der Schnelleinsatzgruppe (SEG) Sanitätsdienst gleich drei „Blaulicht-Organisationen“ in der Wiesenstraße ansässig sind. Feuerwehr und SEG mussten bei Einsätzen zeitweise auf die Route über Im Wörth und Weidengarten ausweichen. Das hat jedoch laut Dietz problemlos funktioniert, auch weil die Anlieger „insgesamt sehr verständnisvoll mit der Situation umgegangen sind“.