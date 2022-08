Eine gute Nachricht für Pendler Richtung Ludwigshafen und alle anderen Nutzer der A 61: Die Vollsperrung der L386 bei Gundersheim wird aufgehoben. Laut Landesbetrieb Mobilität (LBM) Worms soll dies am späten Mittwochnachmittag geschehen. Die L386 dient als Zubringer aus dem Donnersbergkreis zur A61. Laut LBM ist die Fahrbahnerneuerung zwischen Flomborn und der Einmündung der K35 (Zufahrt zum Gewerbegebiet Gundersheim) dann abgeschlossen. Lediglich in Höhe der Bahnbrücke stünden noch Instandsetzungsarbeiten an. Ziel sei es, so der LBM, diese Arbeiten unter Verkehr bis Ende des Jahres abzuschließen.

Seit Mitte April 2022 wurde die L 386 auf einer Länge von 3100 Metern ausgebaut und erneuert. Die Baukosten betragen rund 2,6 Millionen Euro. Aus bautechnischen Gründen und aus Gründen der Arbeitssicherheit konnten die Straßenbauarbeiten nur unter Vollsperrung stattfinden. Die L386 wird laut LBM in beiden Fahrtrichtungen von durchschnittlich 4500 Kraftfahrzeugen pro Tag befahren.