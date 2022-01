Drei Kommunale Impfstellen gibt es im Donnersbergkreis: in Winnweiler, Kirchheimbolanden und Rockenhausen. Auch im Jahr 2022 soll es außerdem weitere Sonderaktionen geben, um möglichst vielen Menschen Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen zu ermöglichen.

Für die Kommunalen Impfstellen müssen im Vorfeld Termine vereinbart werden. Die Impfstelle im Festhaus in Winnweiler, die erste, die der Landkreis mit Unterstützung des Kreisverbandes des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) eröffnet hatte, ist regelmäßig geöffnet, zumeist von Montag bis Samstag von 9 bis 16 Uhr. Terminvereinbarung erfolgt – so wie bei den Impfzentren des Landes – überwww.impftermin.rlp.de oder die Info-Hotline des Landes, 0800 5758100 (Montag bis Freitag, 8 bis 18 Uhr, und Samstag und Sonntag, 9 bis 16 Uhr). Mit Start des Jahres 2022 ist es möglich, sich schon für eine Auffrischungsimpfung registrieren zu lassen, wenn der vollständige Impfschutz mindestens drei Monate zurückliegt.

Kibo und Rockenhausen: Termine über Kreisseite

Für die Kommunalen Impfstellen im Westflügel der Orangerie in Kirchheimbolanden sowie in der Rockenhausener Donnersberghalle werden Termine auf der Internetseite des Landkreises unter www.donnersberg.de vergeben. Diese Impfstellen sind allerdings nur an bestimmten Tagen geöffnet – solche Öffnungstage werden im Vorfeld angekündigt. Die nächste Aktion findet am Samstag, 8. Januar, von 9 bis 16 Uhr in Kirchheimbolanden statt. Terminregistrierungen sind ab Dienstag, 4. Januar, 9 Uhr, möglich.

Erst- und Zweitimpfungen können Personen ab zwölf Jahren in Begleitung eines Erziehungsberechtigten erhalten. Jugendliche von 16 bis 18 Jahre können mit einer schriftlichen Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten das Impfangebot für Erst- und Zweitimpfungen wahrnehmen. Wichtig ist es, den Personalausweis und möglichst den Impfpass mitzubringen. Booster-Impfungen werden für Personen ab 18 Jahren angeboten, so wie es die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt. Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren können bei niedergelassenen Kinder- und Jugendärzten sowie in den Impfzentren des Landes, etwa in Kaiserslautern, die Corona-Schutzimpfung erhalten. Die Registrierung hierfür erfolgt ebenfalls unter www.impftermin.rlp.de.