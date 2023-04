Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Impfstelle des Donnersbergkreises soll wesentlich effizienter sein als das Landesimpfzentrum, das es bis September in der Kirchheimbolander Stadthalle gegeben hatte. Am Donnerstag, 9. Dezember, geht’s los in der Festhalle Winnweiler. Weitere Kommunale Impfstellen sollen in Rockenhausen und Kibo entstehen.

Am frühen Mittwochnachmittag waren sämtliche Termine vergeben für die Auftakttage der Kommunalen Impfstelle.