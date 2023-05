Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Zukunft der ärztlichen Versorgung im ländlichen Raum treibt die Mitglieder des Verbandsgemeinde-Rates Nordpfälzer Land um – und ebenso ihre Kollegen in der Nachbarschaft. Nachdem bereits Ende Juli in Rockenhausen die Kassenärztliche Vereinigung (KV) die Bereitschaftspraxis geschlossen hat, plant sie jetzt, auch in Meisenheim das Angebot zu reduzieren. Dagegen verabschiedete der Rat Nordpfälzer Land einstimmig eine Resolution und schließt sich damit ähnlichen Reaktionen im Umland an.

Mit der Resolution fordert der VG-Rat nun, diese Einschnitte so lange zu unterlassen, bis dies nicht mit allen Beteiligten, unter anderem dem Gesundheitsministerium, der Stadt Meisenheim