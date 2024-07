Weiterer Zuwachs für das Ärztehaus in Winnweiler: Stefan Hinze, Facharzt für Gastroenterologie, wird zum 1. Januar 2025 als eigenständiger Arzt eine Praxis in den Räumlichkeiten des Winnweilerer Ärztehauses eröffnen. Das teilte Timo Demmerle, der Geschäftsführer des Gesundheitsforums, mit. Damit verlässt der 60-jährige Hinze das Westpfalz-Klinikum zum Ende des Jahres. Dort war er am Standort Rockenhausen bislang Chefarzt für Innere Medizin und arbeitete seit November zusätzlich zweimal wöchentlich im klinikeigenen MVZ in Kaiserslautern. „In der gastroenterologischen Praxis sollen künftig Erkrankungen rund um den Magen-Darm-Trakt behandelt werden“, erklärte Stefan Hinze sein Vorhaben gegenüber der RHEINPFALZ. Auch Endoskopien und Ultraschall-Untersuchungen, die normalerweise in einem Krankenhaus durchgeführt würden, könnten aufgrund des festgestellten Sonderbedarfs durch die Ärztekammer Rheinland-Pfalz für den Donnersbergkreis durchgeführt werden, sagte Hinze weiter. Mit der Eröffnung der gastroenterologischen Praxis seien alle Praxisräume im Ärztehaus vermietet, versicherte Demmerle. Lediglich eine 86 Quadratmeter große Fläche stünde etwa noch für ein Café zur Verfügung. Geschäftsführer Timo Demmerle zeigte sich zuversichtlich: „Wir sind gerade dran, dafür noch jemanden zu finden.“ Im Ärztehaus Winnweiler sind derzeit die Alsenz-Apotheke, das MVZ Nordpfalz für Allgemeinmedizin, die Praxis für Chiropraktik und Physiotherapie Manuel Gebhart, die Panther und Lianen-Kinderarztpraxis, Praxis für Psychiatrie und Psychotherapie von Hanns-Justus Jänecke sowie die logopädische Praxis Iselborn untergebracht. Zum 1. August ziehen außerdem Theis und Partner Sozialdienstleistungen ins Ärztehaus ein.