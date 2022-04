[Aktualisiert 18.30 Uhr]Bei einem Großbrand in Breunigweiler entstand am Montagnachmittag ein Sachschaden in Höhe von mehreren hunderttausend Euro. Ein Feuerwehrmann wurde bei dem Einsatz leicht verletzt. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet eine Autowerkstatt in der Hauptstraße in Brand. Die Hitzeentwicklung war so groß, dass relativ schnell das ganze Gebäude im Vollbrand stand. Meterhohe Flammen schossen aus dem Dach und dichte Rauchschwaden konnte man kilometerweit sehen.

Durch die starke Hitzeentwicklung schmorte auch die Dachhaut des rund fünf Meter daneben gelegenen Wohnhauses. In der Autowerkstatt verbrannte ein Kleintransporter. Ein weiteres Fahrzeug auf einer Hebebühne in einem benachbarten Carport wurde ebenfalls Opfer der Flammen. Den rund 100 Feuerwehrleuten der umliegenden Verbandsgemeinden gelang es, ein weiteres Übergreifen der Flammen zu verhindern. Die Brandursache ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.