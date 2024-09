Während in den ersten drei Tage des Herbstfestes hochsommerliche Temperaturen herrschten, war es am Sonntag, als sich der große Umzug durch die Altstadtgassen schlängelte, ein wenig frischer. Dennoch dürfte die 75. Auflage der Veranstaltung als sehr positiv in Erinnerung bleiben.

Beim Umzug zeigte sich die Sozialstation farbenfroh und informativ. Foto: Reiner Bohlander Das Maskottchen der Nordpfälzer Glückskinder, eine Ameise, machte den kleinen Zuschauern viel Freude. Foto: Rainer Knoll Besuch aus Kirchheimbolanden: Karnevalsprinzessin Lea (links) und Braugerstenkönigin Larissa. Foto: Reiner Bohlander Die Unkenbacher Hackerfreunde waren sogar mit dem Schiff angereist. Foto: Rainer Knoll Die Herbstfestfreunde zeigten, wonach ihnen der Sinn stand. Foto: Rainer Knoll Die Dörnbacher Gummere machten Eindruck mit ihrem Wagen. Foto: Rainer Knoll Wein und Genuss war die Devise am Samstagabend. Das Wetter spielte mit. Foto: Reiner Bohlander Sie hatten ihren Spaß: Lukas aus Göllheim, Alina aus Rockenhausen und Amy aus Winnweiler. Foto: Reiner Bohlander Die Lechis sorgten im Festzelt für Stimmung. Foto: Reiner Bohlander Na dann mal Prost, auf das Herbstfest! Foto: Reiner Bohlander Die Enten werden an die Startbrücke an den Alsenzauen befördert. Foto: Reiner Bohlander Höchste Konzentration bei den Enten kurz vor ihrem großen Einsatz. Foto: Reiner Bohlander Sina und Jessica machten am Pizzastand Dienst. Foto: Reiner Bohlander Voll besetzt waren die Bänke im Weindorf. Foto: Reiner Bohlander RHEINPFALZ-Redakteur Reiner Knoll versorgte die Gäste für den BBC Rockenhausen mit Grillwürsten. Foto: Reiner Bohlander Auf dem Festplatz hatten die Kinder schon am Nachmittag trotz der Hitze ihren Spaß. Foto: Reiner Bohlander Foto 1 von 16

So heiß war es hier beim Fest schon lange Jahre nicht mehr“, befand Elke Bender. Die 62-Jährige saß am Samstagabend im Weindorf zusammen mit ihrem Mann Paul an einem der Tische und trank genüsslich ihren gut gekühlten Riesling. Die Stimmung war sehr gut. Zu sanfter Lounge-Musik unterhielt sich das eher ältere Publikum laut und angeregt.

Es wurde erzählt und gelacht. Alle Bänke waren um kurz vor 20 Uhr besetzt. Es herrschte eine angenehme Atmosphäre im Schlossgarten, zur Halbzeit der diesjährigen Jubiläumsveranstaltung.

Das Herbstfest 2024 stand diesmal unter dem Motto „Die Kunst, der Wein, das Fest und so…“ Neu war das erstmals veranstaltete „Park Picknick“ am Donnerstagabend im Schlosspark Rockenhausen. Die kleine, aber feine After-Work-Veranstaltung hat durchaus Potenzial, in Zukunft als „Eröffnungsereignis“ zu fungieren. Die Idee der Initiatoren von ROKWEIN, Metzgerei Bessel und der Bäckerei Münzel kam gut an. So richtig auf Touren kam das Herbstfest dann am Freitagabend. In der VTR-Halle fand die Nordpfälzer Weinverkostung statt. Zeitgleich feierten die Fußballer der SG Rockenhausen/Dörnbach im Stadion an der Obermühle vor 200 Zuschauern einen fulminanten 5:0-Sieg über den SV Battweiler und durften danach als stolzer Tabellenführer der Bezirksliga Westpfalz feiern gehen.

Sportler trotzen der Hitze

Am Samstagmorgen gab es dann die nächste Neuerung im Festprogramm: Der VT Rockenhausen veranstaltete seinen 1. Rockie’s Kids Run. Die Sechs- bis 14-Jährigen waren trotz der hohen Temperaturen beim Startschuss um 9 Uhr mit großem Engagement dabei. Ebenso die Eltern. Im Anschluss gingen dann am Stadion an der Obermühle die Triathletinnen und Triathleten auf die Strecke. Lukas Rheinheimer (TV Rodenbach) und die vereinslose Sophia Schmidt durften am Ende die Urkunde für den ersten Platz in Empfang nehmen.

Am Mittag zählte dann wieder die Geschwindigkeit. Gesucht wurde nämlich die schnellste gelbe Gummiente. Der BBC Rockenhausen zeichnete schon für das 13. Entenrennen verantwortlich. Alisha Manz, die Cheforganisatorin, sagte: „Wir haben diesmal wieder einen super Zuspruch. Es waren 1000 Exemplare am Start.“ Mit der Radladerschaufel wurden die niedlichen Quietscheentchen auf die 250 Meter lange Strecke geschickt. Am Ende durfte sich Tim Spieler aus Rockenhausen über die Siegprämie von 150 Euro freuen. Seine Ente schwamm auf der Alsenz am schnellsten. Und schon Tradition ist, dass auch das langsamste Gummitier einen Preis bekommt. Den konnte Besitzer Manfred Theobald einheimsen.

Kultur und Party

Kultur gab es auch für geschichtlich Interessierte. Rund 50 Besucher lauschten im Roten Saal der Nordpfalzhalle dem Vortrag von Doktor Jost Haneke mit dem Thema „Zur Geologie und Montangeschichte des Stahlbergs“.

Am Mittag öffneten auch die Schausteller auf dem Festplatz ihre Buden und Fahrgeschäfte. So richtig voll wurde es aber erst gegen Abend. Einige Meter neben dem Kinderkarussell füllte sich das große Festzelt, als es dunkel wurde. Auch einige der „Besucher von Wein&Genuss“ im Schlosspark fanden den Weg zum Konzert der Partyband „Lechis“. Doch überwog dort ganz klar das jüngere Publikum. Das Securityaufkommen war am Eingang des Zelts auch groß. Ganz genau wurde hingeschaut, wer Einlass haben wollte. Die „Lechis“ gelten als eine der angesagtesten Festbands im Bundesgebiet. Das bewiesen die fünf Musiker auch. Als sie um kurz vor 21 Uhr loslegten, trauten sich erst noch wenige Besucher vor die Bühne. Um kurz vor 23 Uhr war die Fläche vor dem Podium, auf die Band spielte, dagegen gut gefüllt und es wurde auch auf den Tischen getanzt.

Pünktlich zum Umzug trocken

Nachdem am Sonntagmorgen einige Schauer für nasse Abkühlung gesorgt hatten, hörte der Regen pünktlich um 13.30 Uhr zum Umzugsbeginn auf. 50 Nummern schlängelten sich durch die Rockenhausener Altstadt, sehr zur Freude der zahlreichen Gäste, die die Straßen säumten. Mit Fantasie und Kreativität präsentierten sich die Teilnehmer den Zuschauern.

Am Montag gibt es ab 12 Uhr den traditionellen Mittagstisch der Betriebe im Festzelt. Um 20 Uhr steigt dort die „Weinfrohe Endrunde“ mit der Gesangvereinskapelle Rockenhausen, bevor um 21 Uhr das Große Höhenfeuerwerk als Finale die 75. Auflage des Herbstfests beschließen wird.