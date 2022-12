Mit einer Lasershow hat er begonnen, mit einer Lasershow endet der Weihnachtszauber am Kirchheimbolander Römerplatz auch. Nach 14 Tagen mit Buden, Schlittschuhbahn, Live-Musik und Höhenfeuerwerk geht die Veranstaltung am Freitag, 23. Dezember, zu Ende. Den Schlusspunkt unter den ersten Weihnachtszauber nach der Corona-Pause setzt das licht- und klangvolle Spektakel von „Kibo Sound“, das ab 19.30 Uhr letztmals in diesem Jahr den Römerplatz zum Leuchten bringen wird. Ab 17.30 Uhr gibt’s bereits Line-Dance mit der Tanzsportgemeinschaft Grün-Weiß Kirchheimbolanden.