Der Weihnachtsmarkt am ersten Adventswochenende in Winnweiler ist kurzfristig abgesagt. Darüber informierte der Ortsbürgermeister von Winnweiler, Rudolf Jacob. Die Pandemiebedingungen hätten sich so grundlegend geändert, dass es nicht verantwortbar scheine, an dem geplanten Weihnachtsmarkt festzuhalten. Den Standbetreibern, die sich für die Teilnahme angemeldet hatten, wird angeboten, in der Adventszeit an bis zu drei Terminen eine entsprechende Bude am Marktplatz zu betreiben.