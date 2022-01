Sehr viele, aber auch sehr disziplinierte Besucher haben am Wochenende einen Abstecher auf den in Weiß getauchten höchsten Gipfel der Pfalz gemacht. Kaum waren in der Nacht auf Samstag die ersten Schneeflocken gefallen, machten sich die ersten Ausflügler aus nah, vor allem aber aus fern auf den Weg zum Donnersberg.

Dort haben nach Auskunft der Kreis-Pressestelle hunderte Menschen aus der Vorder- und Westpfalz, Rheinhessen, der Region Mainz-Wiesbaden und anderen Gegenden mehr die Wege rund um Keltenwall, Ludwigsturm und Königsstuhl bevölkert – zum Schlittenfahren, Schneemannbauen oder einfach nur für einen Spaziergang in der zauberhaften Winterlandschaft. Am Samstag und gestern bereits gegen Mittag war der Parkplatz am Ende der Hauptzufahrt (K82) voll belegt.

Vorbildliches Verhalten

Nach Einschätzung des Ersten Kreisbeigeordneten Wolfgang Erfurt, der übers Wochenende in ständigem Austausch mit der Polizei stand, hat sich das Gros der Gäste trotz des hohen Aufkommens vorbildlich verhalten – sowohl was das Einhalten der Verkehrs- und Parkregeln als auch der Corona-Schutzmaßnahmen anbelangt. Einen entsprechenden Appell hatte der Kreis am Samstagabend über die Presse und seine sozialen Netzwerke an die Touristen gerichtet. Erfurt: „Wir freuen uns, wenn der Donnersberg gerade im Winter ein beliebtes Ausflugsziel für Menschen auch über unsere Region hinaus ist und wollen ausdrücklich, dass diese den Berg und die Region drumherum besuchen.“