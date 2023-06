Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Kommt der Spielplatz am Neuen Marktplatz weg? Diese Frage haben sich offenbar einige Göllheimer Bürger in jüngster Zeit gestellt. Wir haben nachgefragt: Ist an dem Gerücht was dran?

Der Spielplatz gegenüber dem Neuen Marktplatz in der Göllheimer Ortsmitte ist ein angenehmer Ort. Recht groß, mit viel Grün unter hohen Bäumen. Eingezäunt, damit kleinere