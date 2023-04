Das Buswartehäuschen in Falkenstein hat keine gute Geschichte hinter sich. Jetzt muss es sogar abgerissen werden. Müssen die Busnutzer von Falkenstein nun im Regen stehen?

Erstellt wurde das Buswartehäuschen vor 22 Jahren. Vor sechs Jahren ist das kleine Gebäude erstmals ins Gerede gekommen. Ein Fahrzeug war dagegen gefahren und hatte deutliche Schäden verursacht. „Der Verursacher konnte in all den Jahren nicht ausfindig gemacht werden, sodass die Ortsgemeinde auf den Kosten sitzenblieb“, erinnert sich Ortsbürgermeister Volker Demmerle. Immerhin hatte sich ein Metallbauer aus dem Ort bereiterklärt, die Reparaturen durchzuführen, somit konnten die Kosten so gering wie möglich gehalten werden.

Nun gab es den nächsten Zwischenfall. Ein Bus hat vor wenigen Wochen beim Rangieren das Omnibuswartehäuschen erneut getroffen und beschädigt. „Diesmal ist eine Reparatur nicht mehr möglich“, resümiert der Ortsbürgermeister. Es muss ein Neubau errichtet werden. „Wir haben ein Angebot über 4300 Euro“, sagt Demmerle. „Nur, das Geld dafür haben wir nicht. Falkenstein hat keinen ausgeglichenen Haushalt.“

Um den Neubau trotzdem Realisieren zu können, „müssten wir auf jeden Fall etliche Eigenleistungen erbringen“, fügt das Gemeindeoberhaupt an. Außerdem muss zunächst das Wertgutachten hinterfragt werden. „Nur“ 2000 Euro will die Versicherungsgesellschaft der Ortsgemeinde erstatten, was im Rat auf Unverständnis stieß. So drastisch sei der Wertverlust vor der Beschädigung nicht gewesen. Der Ortsbürgermeister soll nun wegen des Wertgutachtens in Verhandlungen treten. Nach dem Ergebnis wird sich der Ortsgemeinderat erneut mit dem Buswartehäuschen befassen.