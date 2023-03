Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mal Onlineunterricht, mal Wechselunterricht, mal in der Schule, mal zuhause – die Schüler im Donnersbergkreis mussten sich in den vergangenen Monaten so einige Male umstellen. Das ist ziemlich anstrengend, finden die Schülersprecher vom NPG und der Realschule plus in Winnweiler.

Im März konnten die Schüler nach wochenlangem Home-Schooling zumindest in den Wechselunterricht zurückkehren, Schultage in Präsenz wechselten sich mit Onlineunterricht ab. Nach fünfeinhalb