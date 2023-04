Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

2,8 Millionen junge Menschen dürfen bei der Bundestagswahl am Sonntag erstmals mitbestimmen, wer in den kommenden vier Jahren im Land das Sagen hat. Gar nicht so einfach... Was bewegt die jungen Wähler im Kreis bei der diesjährigen Bundestagswahl?

Der Grund für den Gang zur Urne ist bei vielen der gleiche: Den meisten Jugendlichen gefällt der Gedanke, Einfluss darauf haben zu können, wie die Rahmenbedingungen für ihr späteres