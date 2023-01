Marc Muchow startet ins letzte volle Kalenderjahr seiner Premieren-Amtszeit als Stadtbürgermeister in Kirchheimbolanden. Ob er ein zweites Mal kandidiert? Da lässt sich Muchow noch nicht in die Karten schauen. Aber die Stadt hat viel für Jahr 2023.

Spielplätze sind seit Jahren ein Thema in der Kleinen Residenz. Eine 40-köpfige Elterngruppe – „darunter auch Papis“, wie Marc Muchow unterstreicht – war zuletzt mit Vertretern der Stadt unterwegs und hat festgestellt, „dass die Situation besser ist als gedacht, aber dennoch Bedarf besteht“. Bedarf vor allem für einen wirklich großen Spielplatz. Daher soll nach dem Vorbild des Morschheimer Piratenschiffs eine große Spielfläche entstehen, passenderweise mit Barockschloss statt Schiff. Die Standortfrage bietet verschiedene Optionen: Ein Platz in Nähe des Kibobads kommt in Frage, aber auch über die Haide könne man nachdenken – allerdings sei dort das Platzangebot stark eingeschränkt, sagt der Stadtbürgermeister. Es hätten bereits etliche Eltern ihre Bereitschaft erklärt, an dem Projekt mitzuwirken, daher sei es durchaus realistisch, mit überschaubarem finanziellen Einsatz etwas zu erreichen. Mit einem großen Spielplatz für Kirchheimbolanden soll sich der Stadtrat 2023 befassen.