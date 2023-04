Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Den dritten Sommer in Folge bleibt der Wasserlauf entlang der Luitpoldstraße trocken. Weil zu viel Flüssigkeit in der Rinne versickert, hat die Stadt das System vorerst still gelegt. Auf die Schnelle ist das Problem nicht zu lösen. Mancher ist froh darüber.

Bis 2019 hat man es in den Sommermonaten bei offenem Fenster vor der Rockenhausener RHEINPFALZ-Redaktion leise, aber stetig plätschern hören. Denn direkt davor steht der Stein, aus dem