Publik gemacht vorm Wahltag im Jahr 2017 hatte es nach Auswertung statistischer Daten die Internet-Plattform tagesschau.de: Bei zu diesem Zeitpunkt vier Bundestagswahlen seit 2002 waren die Wähler in Kirchheimbolanden dem Bundesergebnis immer besonders nahe gekommen. 2017 war es dann das fünfte Mal. Zwar gab es in den einzelnen Wahljahren wechselnde Kommunen, die dieser Fast-Übereinstimmung noch dichter auf den Fersen waren, doch im Durchschnitt aller Jahre konnte demnach keine der mehr als 11.000 deutschen Gemeinden an Kibo vorbeiziehen.

So entschloss sich das ZDF, diesmal im Vorfeld der Wahl am 26. September, Wählerwillen und Auffassungen der Kirchheimbolander zu wichtigen Politikfeldern, zu ihrem Wahlverhalten und vor allem zum Zustand der Volksparteien zu erkunden. Denn diese stehen angesichts einer sich immer weiter aufdrieselnden Parteienlandschaft im Zentrum einer 45-minütigen Dokumentation, die die Hamburger Firma Eco Media TV-Produktion für die Reihe „ZDFzeit“ vorbereitet und die voraussichtlich am Dienstag, 24. August, um 20.15 Uhr ausgestrahlt wird.

Herzkammern, Polit-Oldis und Kibo

„Wir fahren dafür auch noch in Herzkammern der Volksparteien“, erzählt Produzent Thomas Schuhbauer: Gelsenkirchen (SPD), Biberach (CDU) und Heidelberg (Grüne). Ebenso werden „Polit-Oldies“ zu Wort kommen: Franz Müntefering (SPD), Claudia Roth (Grüne) und Bernhard Vogel (CDU). Schließlich werden Experten das Thema Parteienveränderungen unter wissenschaftlichem Blickwinkel betrachten. Und mittendrin Kirchheimbolanden als eine Facette: eine Kommune, die mit ihrem (Wahl-)Durchschnitt etwas Besonderes ist – wenigstens ein paar Sendeminuten lang.