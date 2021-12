Der Gemeinderat Steinbach setzt auf Eigenleistung, wenn es um die Sanierung des Vorplatzes der Friedhofshalle geht. Jetzt soll die kleine Form der Erneuerung verwirklicht werden.

Das Votum war eindeutig, auch wenn Ortsbürgermeisterin Susanne Röß drei mögliche Varianten für eine Sanierung auf dem Friedhof vorgestellt hatte. Eigenleistungen bei Materialkosten von 4500 Euro fand beim Gemeinderat Zustimmung, zumal sich auch bereits einige Helfer bereiterklärt haben mit anzupacken. Die Eigenleistung lässt sich bereits im Frühjahr auf dem Friedhofsgelände verwirklichen, während die beiden anderen Varianten der Sanierung Zuschussverfahren aus dem Investitionsstock des Landes vorausgesetzt hätten, die sich frühestens zum Jahresende 2022 hätten anschieben lassen.

Röß hatte dem Gemeinderat unter anderem die Möglichkeit vorgestellt, für ein Kostenvolumen von rund 88.000 Euro neben dem Vorplatz der Friedhofshalle auch gleich den gesamten Hauptweg des Friedhofs in die Erneuerung einzubeziehen. Dafür wollte im Rat allerdings niemand die Notwendigkeit erkennen. Auch der rund 16.500 Euro teure Ausbau des Vorplatzes durch ein Unternehmen fand keine Zustimmung im Rat.

Nicht möglich ist es, die Sanierung in Projekte der Dorferneuerung einzubinden. Ratsmitglied Rainer Bauer mahnte an, zu überprüfen, ob aktuell Schäden an der Friedhofsmauer bestehen, um hier rechtzeitig aktiv werden zu können. Die weitere Vorgehensweise soll jetzt mit den Helfern und Ausschüssen abgestimmt werden. Die Fläche umfasst sieben mal neun Meter und soll geringfügig erweitert werden. Nötig wird die Sanierung, da sich zahlreiche der vorhandenen Bodenplatten gelockert haben.