In der Dorfmitte, am Zusammenfluss von Moschel und Ransenbach, steht eher unbeachtet als lebendes Mahnmal der Geschichte die Waldgrehweilerer Friedenslinde. Am Freitag, 5. März, jährt sich ihre Pflanzung, die zum Ende des deutsch-französischen Krieges vorgenommen wurde, zum 150. Mal.

Dem Streben nach der Vorherrschaft in Europa und als Reaktion auf die „Emser Depesche“ folgte am 19. Juli 1870 Frankreichs Kriegserklärung an Preußen. Die Nordpfalz spielte in diesem