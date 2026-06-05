Der Sommer kommt – damit beginnt auch die Zeit der (Wein-) Feste. Wo, wann und wie wird im Donnersbergkreis demnächst gefeiert? Ein Überblick über die größten Ereignisse.

Eisenberg: Römerfest

Das Eisenberger Römerfest findet in der Regel alle zwei Jahre am römischen Vicus statt – 2026 wird es am 4. und 5. Juli wieder so weit sein. Veranstaltet wird das Römerfest von der Stadt Eisenberg und dem Förderverein Römischer Vicus. Besucher können verschiedene römische Spezialitäten wie „Lukanische Bratwürste“ und Brote aus rekonstruierten römischen Öfen probieren. Außerdem wird römisches Handwerk gezeigt, etwa die Herstellung römischer Öllampen, die auch zum Verkauf stehen. Das Römerfest bietet außerdem einen Einblick in die Ausgrabungen am römischen Vicus in Eisenberg, darüber wird an einem Stand der Landesarchäologie informiert. Für Kinder stehen Möglichkeiten zum Basteln und Spielen zur Verfügung. Das Römerfest findet am Samstag von 13 bis 19 Uhr statt, am Sonntag von 10 bis 17 Uhr.

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Eisenberg: Kerwe

Vom Freitag, 4. September, bis Dienstag, 8. September, wird in Eisenberg die Kerwe gefeiert. An vier Abenden gibt es Livemusik, unter anderem mit Kalli Koppold am Sonntag ab 16 Uhr und – wie schon im vergangenen Jahr – den „Anonyme Giddarischde“ am Montag, 7. September, ab 18 Uhr. Eröffnet wird die Kerwe freitags beim Leberknödelessen. Der Kerweplatz auf dem Marktplatz wird ab 17.30 Uhr geöffnet, an den folgenden Tagen öffnet er ab 14 Uhr, am Sonntag schon ab 12 Uhr. Weitere Höhepunkte sind der Seniorenfrühschoppen (ab 65 Jahren) am Samstag ab 11 Uhr und der Frühschoppen für alle am Sonntag, ebenfalls um 11 Uhr. Einen Umzug gibt es 2026 nicht – der findet in Eisenberg nur alle zwei Jahre statt. Parkmöglichkeiten gibt es laut Verbandsgemeinde an der Grundschule, am evangelischen Gemeindehaus oder in den Seitenstraßen.

Göllheim: Torbogenfest

An sechs Tagen gibt es rund um das Göllheimer Torbogenfest ein vielfältiges Programm. Mit der Vernissage der Ausstellung zum Torbogenfest am 29. Juli in der Kulturscheune und der Lesung in der Gemeindebücherei am 30. Juli geht es schon zwei Tage vor offiziellem Beginn los. Am Freitag, 31. Juli, beginnt das eigentliche Fest am alten Marktplatz mit Musik der Coldplay-Coverband „Everglow“. Am Samstag treten die „Revengers“ auf, am Sonntag die „Unnerhaus“ Jazzband, die Otterstätter Musikanten und der Göllheimer Musikverein. Am Montag, 3. August, steht noch der Seniorenmittagstisch an. Für die Verpflegung sorgen Imbissstände, Göllheimer Gastronomen und lokale Vereine. Alle Infos gibt’s auf der Homepage der Gemeinde: www.gemeinde-goellheim.de.

Kirchheimbolanden: Residenzfest

„Drei Sommertage in der Residenz“ heißt es auch 2026 wieder beim Residenzfest in Kirchheimbolanden. Tatsächlich sind es sogar vier Tage, denn auch dieses Jahr gibt es schon am Freitag, 7. August, wieder die Kulturnacht. Am Samstag wird das Fest um 17 Uhr auf dem Römerplatz offiziell eröffnet. Bis Montag, 10. August, können Gäste rund um den Römerplatz, am Herrengarten und in verschiedenen Hoflauben feiern. Die Standorte werden laut Stadt von denselben Betreibern wie im vergangenen Jahr bewirtet, darunter sind viele örtliche Vereine. Auch in diesem Jahr gibt es im Rahmen des Residenzfestes einen verkaufsoffenen Sonntag am 9. August. Die Stadt Kirchheimbolanden informiert über Veranstaltungen wie das Residenzfest online unter www.visit-kirchheimbolanden.de.

Auch dieses Jahr gibt es beim Spectaculum in Obermoschel wieder ein Bogenschützen-Turnier. Foto: Thomas Rhein

Obermoschel: Mittelalterliches Spectaculum

Hier kommen Mittelalterfans auf ihre Kosten: Zum 25. Mal findet am 13. und 14. Juni der Mittelaltermarkt in Obermoschel statt. Der Markt öffnet am Samstag um 11, am Sonntag um 10 Uhr. Zum Jubiläum gibt es am Samstagabend ein Konzert der Gruppe „Tamburo Bant Skaldar“, anschließend eine Feuershow. Ein weiterer Höhepunkt ist das Bogenturnier am Samstagnachmittag. An beiden Tagen können Besucher mittelalterliche Handwerker bei der Arbeit beobachten und selbst verschiedene Spiele und das Bogenschießen ausprobieren. Parkplätze gibt es unterhalb der Burg. Eine Tageskarte kostet für Erwachsene zehn Euro (Wochenendkarte 16 Euro), für Kinder über 1,40 Metern und Gewandete sieben Euro (Wochenendkarte zwölf Euro). Weitere Infos unter www.burgverein-obermoschel.de.

Rockenhausen: Herbstfest

Schon zum 77. Mal findet im September das Herbstfest in Rockenhausen statt. Von Freitag, 11. September, bis Montag, 14. September, wird wie üblich mit Wein und Musik gefeiert. Eine Premiere in diesem Jahr: Auch beim Herbstfest ist ein Auftritt der „Anonyme Giddarischde“ geplant, die am Samstag ab 20.30 Uhr unter anderem ihr „Palzlied“ im Festzelt spielen werden. Weitere Höhepunkte sind der Rockie-Man-Triathlon und der Festumzug am Sonntag. In diesem Jahr sind zwei neue Winzer mit dabei. Das Fest wird am Freitag mit der Nordpfälzer Weinverkostung im Festzelt bei Livemusik eröffnet. Für mehr Informationen und Anregungen steht die Mailadresse herbstfest@rockenhausen.de zur Verfügung.

Beim Herbstfest in Rockenhausen ist das Zelt immer voll. Foto: Helmut Dell

Winnweiler: Heckenfest

In Winnweiler wird das traditionelle Heckenfest wiederbelebt und ersetzt den bisherigen Johannismarkt. Am Wochenende von Freitag, 19. Juni, bis Sonntag, 21. Juni, wird am Akazienrondell hinter der Albert-Schweitzer-Realschule plus gefeiert. Das Fest beginnt am Freitagabend mit einem Open-Air-Kino, vorgeführt wird „Die progressiven Nostalgiker“. Der Film beginnt um 21.30 Uhr, Einlass ist ab 19.30 Uhr. Am Samstag, 20. Juni, folgt ab 19 Uhr der Festabend mit Livemusik der „Members“. Am Sonntag finden unter anderem ein ökumenischer Gottesdienst und der Kerwelauf des TV Winnweiler statt. An allen drei Tagen gibt es Fahrgeschäfte und Süßwarenstände auf dem Schlossplatz. Für die Verpflegung am Akazienrondell sorgen örtliche Vereine und Betriebe. Unter www.winnweiler.de gibt es weitere Informationen.

Zellertal: Sattelfest

Beim Sattelfest im Zellertal ist Bewegung angesagt. Das Fest erstreckt sich über den Zellertal-Radweg zwischen Marnheim und Monsheim. Am 13. August können Radfahrer den Weg zwischen 11 und 18 Uhr abfahren und an verschiedenen Stationen Halt machen. In jedem Zellertaler Ort gibt es mindestens eine Station mit verschiedenen kulinarischen Angeboten – und natürlich Wein von den zahlreichen Weingütern des Zellertals. Unter www.zellertal-aktiv.de gibt es weitere Informationen.

Der Zellertal-Radeweg ist einmal im Jahr Schauplatz des Sattelfests. Foto: Stepan

Bad Kreuznach: Jahrmarkt

Auch in den angrenzenden Regionen des Donnersbergkreises wird gefeiert, zum Beispiel in Bad Kreuznach: „Nix wie enunner“ ist das Motto des dortigen Jahrmarkts, der vom 21. bis zum 25. August stattfinden wird. Mittelpunkt ist der Festplatz Pfingstwiese, auf dem zahlreiche Fahrgeschäfte und Verpflegungsstände stehen. Der Jahrmarkt beginnt am 21. August um 17 Uhr. An den folgenden Tagen geht es um 13 Uhr los, am Sonntag schon um 10 Uhr. Gefeiert wird in Bad Kreuznach bis spät in die Nacht: An allen Tagen endet der Jahrmarkt jeweils erst um 3 Uhr. Kostenpflichtig kann am Parkplatz „Heidenmauer“ geparkt werden. Weitere Parkplätze gibt es entlang der Gensinger Straße, vom Michelin-Parkplatz wird außerdem ein Shuttle-Verkehr zum Festplatz angeboten. Weitere Infos unter www.nix-wie-enunner.de.