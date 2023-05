Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Neujahrsempfänge und Fasnachtssitzungen: Davon wird das gesellschaftliche Leben (auch) im Donnersbergkreis im Januar bestimmt. Sind Erstere sinnvoll? Und was machen die Aktiven bei Letzteren, wenn das Publikum weitgehend ausbleibt? Das sind die Themen unserer Wochenendkolumne.

Gleich vorweg: Auch ich hab’s getan. Und zwar gleich zweimal. Am Neujahrsempfang des Donnersbergkreises in Kriegsfeld habe ich ebenso teilgenommen wie an dem des Evangelischen Diakoniewerks Zoar in Rockenhausen.