Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Sie wollten schon immer mal einen Park ihr Eigentum nennen durch den drei Pfauen spazieren? Jetzt gibt es die Chance, diesen Traum zu realisieren. Am 9. Dezember wird die Villa Barwich in Eisenberg versteigert. Armin und Karl Barwich wollen sich von der Unternehmervilla am Rande des Eisenberger Industriegebiets trennen.

Um es gleich vorweg zu sagen: Nein, die Versteigerung ist nicht erzwungen und gleich gar nicht aus finanziellen Gründen. Der Schritt, den Armin und Karl Barwich gehen, ist zwar auch nicht ganz freiwillig, denn