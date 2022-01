Der Radfahrer-Verein Bolanden reiste am Samstag mit nur drei Mannschaften nach Mainz-Ebersheim, um die Radball-Saison der Rheinland-Pfalz-Jugendmeisterschaft und Oberliga zu eröffnen. Geplant waren eigentlich vier Vertretungen, aber Bolanden II (Christian Ochßner und William Born) musste kurzfristig aus persönlichen Gründen passen.

Im Nachwuchs-Bereich wird die Saison an zwei Spieltagen jeweils mit Hin- und Rückrunde durchgeführt. Neben Erik Schlich und Luis Gries vom RVB sind nur noch zwei Teams aus Worms gemeldet. Beide Spiele gegen Worms II konnten zwar vom Ergebnis sicher (3:0 und 2:0), aber spielerisch noch ausbaufähig gewonnen werden.

Mit Worms I hatten Erik und Luis noch einige Rechnungen aus den vergangenen Jahren offen, wo sie oft unglücklich unterlagen. Sie hatten sich viel vorgenommen, konnten dies in der ersten Partie jedoch noch nicht im Ergebnis umsetzen. „Sie waren spielerisch die klar bessere Mannschaft, haben aber im Angriff mit zu viel Respekt gespielt“, so der mitgereiste Markus Hack. Gerade der vergebene 4-Meter-Strafstoß war sehr bitter (Endergebnis 0:0).

In der Rückrunde mussten Erik und Luis dann einen 0:2-Rückstand wegstecken, ehe sie ins Spiel fanden. Durch einen verwandelten 4-Meter-Ball von Erik und einen Schuss von Luis über den Sattel des Torhüters egalisierten sie das Ergebnis kurz vor dem Ende. Nach dem 2:2 ist das U17-Duo mit acht Punkten gleichauf mit Worms I, wird aber aufgrund des schlechteren Torverhältnisses auf Rang zwei geführt.

Schwarzer Tag für Bolanden III

Bolanden III, mit Markus Hack und Jürgen Brach in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saarland am Start, erwischte in Ebersheim einen rabenschwarzen Tag und konnte keines seiner vier Auftaktspiele für sich entscheiden. Das interne Duell gegen Bolanden IV (Noah Gehrhardt und Sebastian Gebhardt) war ein Spiel auf Augenhöhe, und nach der Führung der „Vierten“ konnten Hack/Brach das Ergebnis bis zum Pausentee noch drehen (Halbzeit 2:1). Nach einigen zu unplatzierten Schüssen drehten Gehrhardt/Gebhardt die Partie erneut und brachten die zwischenzeitliche Zwei-Tore-Führung knapp über die Zeit bringen. Am Ende hieß es 3:4 für Bolanden IV.

Auch in den weiteren Partien gingen Hack/Brach jeweils in Führung. Die hatte jedoch durch zu viele überhastete Abschlüsse und Unkonzentriertheiten im Abwehrverhalten nie lange Bestand. 2:6 verloren sie gegen Ebersheim I, 3:8 gegen Klein-Winternheim und 3:8 gegen Ebersheim II.

Bolanden IV trumpft auf

Bissige Abwehrarbeit und überlegte Abschlüsse waren neben schönen Einzelaktionen das Mittel des Tages für Bolanden IV.

Knapp aber verdient endete die Partie gegen Ebersheim I. Nach dem 0:1-Rückstand fingen sich Gehrhardt/Gebhardt schnell und konnten direkt nach dem Pausentee das Spiel mit einer gelungenen Einzelaktion von Gehrhardt unhaltbar in den Winkel und einem starken Dropkick von Gebhardt zu ihren Gunsten drehen. Am Ende brachten sie den knappen 3:2-Sieg über die Zeit. Gegen Klein-Winternheim gelang nahezu alles. Am Ende hieß es 8:1 für Bolanden IV.

Einzig gegen den Tabellenführer Ebersheim II konnten Gehrhardt/Gebhardt die zwischenzeitliche Führung nicht mit einem Sieg beenden. Sie ließen sich von der nervösen Spielweise der Gegner anstecken und fanden kein probates Mittel, die 1:3-Niederlage abzuwenden. Dennoch war es mit neun Punkten Ausbeute ein starker Saisonauftakt für Bolanden IV. Weiter geht es in der Oberliga am 12. Februar in heimischer Halle.