In der Gemeinde Gundersweiler soll in den nächsten Monaten viel verbessert werden. Für den Spielplatz wird für den Sandkasten ein Sonnensegel angeschafft und in Eigenleistung montiert. Auf dem Messersbacherhof sollen die Mängel an der Brücke über den Kreuznach saniert werden. Die ursprünglich geschätzten Kosten von 43.000 Euro erhöhten sich auf 55.000 Euro. Das Land hat der Gemeinde 25.000 Euro für die Brückensanierung bewilligt.

Nächster Punkt ist der Ausbau der Friedhofstraße, der 556.000 Euro kosten soll, vom Land werden 100.000 Euro bezuschusst. Der Restbetrag wird laut Ortsbürgermeister Helmut Klein von Ausbaubeiträgen und der Gemeinde durch Kredite finanziert. Ein Bundeszuschuss von 90 Prozent (68.000 Euro), der im Rahmen des Radwegekonzeptes „Alte Welt“ bewilligt wurde, ermöglicht die Sanierung von Asphaltdeckschichten an Wirtschaftswegen. An den Kosten beteiligen sich auch der Kreis mit 3800 und die Verbandsgemeinde mit 1900 Euro. Den Rest von rund 17.000 Euro finanziert die Gemeinde aus Mitteln des Wirtschaftswegebaues.