Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Feuerwehrgerätehaus ist zu klein geworden. Eine Erweiterung auf dem bestehenden Gelände ist aber „eindeutig nicht zu empfehlen“. Zu diesem Ergebnis kam eine Machbarkeitsstudie. Wie soll es jetzt weitergehen?

Ein Blick in den Feuerwehrbedarfsplan macht schnell klar: Das jetzige Gerätehaus entspricht nicht mehr den Anforderungen der Zeit. So fehlt es beispielsweise an einem Stellplatz für ein