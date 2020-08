Der Ball rollt wieder: Heute startet der Verbandspokal des SWFV. In der Qualifikationsrunde gibt es gleich ein Donnersberg-Derby: Der A-Klassenvertreter SV Gundersweiler empfängt am Samstag, 17 Uhr, auf eigenem Rasenplatz den Bezirksligisten SG Rockenhausen/Dörnbach. Bei den Platzherren ist einiges neu.

Michael Hammerschmidt, bislang Torjäger und als ehemaliger Spielertrainer der Erfolgsgarant der vergangenen Jahre, ist nicht mehr beim SV Gundersweiler. Er hat vor kurzem beim Bezirksligisten ASV Winnweiler angeheuert. Markus Schäfer, der die SVG-Truppe zusammen mit Hammerschmidt betreute, ist geblieben. Mit dem 28-jährigen Sajoscha Basalyk hat er zum Saisonstart einen neuen Spielercoach. Für den ist die Sache noch Neuland.

Wir sind seit sechs Wochen wieder im Training. Zuerst haben wir zweimal die Woche trainiert. In den vergangenen 14 Tagen ist dann der Rhythmus gesteigert worden. Zuletzt haben wir viermal die Woche Übungseinheiten abgehalten, gerade wegen dieses Spiels“, erzählt Basalyk. Gegen die SG Rockenhausen/Dörnbach trifft er auf seinen alten Klub. „Ich habe für Rockenhausen einige Jahre gespielt, klar ist so ein Derby etwas Besonderes. Aber das gilt auch für die anderen in der Mannschaft.“

Sieger kommt ins nächste Derby

Die SG ist für Basalyk der Favorit. „Aber im Pokal ist alles möglich und wir sind gut aufgestellt. Wir wollen eine Überraschung schaffen.“ Mit Offensivspieler Joshua Paul kehrte ein Akteur des SVG im Sommer ausgerechnet vom Pokalgegner zurück. Desweiteren sind mit Jan Leising und Sascha Steffes zwei junge Spieler von den A-Junioren des ASV Winnweiler zum SV gewechselt. Neu sind zudem Marc Schiff und Tobias Stumpf. „Ich denke, das passt. Wir haben ein gutes Aufgebot für die neue Runde in der A-Klasse zusammen“, so Basalyk.

Die nächste Runde des SWFV-Pokals steigt am Mittwoch um 19 Uhr. Der Sieger der Partie Gundersweiler gegen Rockenhausen/Dörnbach darf sich auf ein weiteres Donnersberg-Derby freuen. Denn er hat Heimrecht gegen den Bezirksligisten ASV Winnweiler. Außerdem spielt die SG Finkenbach gegen den TuS Steinbach. Der SV Kirchheimbolanden empfängt die SG Alsenztal.