Das schlechte Wetter hat Verbandsligist TuS Steinbach am Mittwochabend wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht. Das geplante Nachholspiel zu Hause gegen den Ligadritten TuS Marienborn musste kurzfristig wegen des unbespielbaren Rasenplatzes erneut abgesagt werden. Ein neuer Termin wird derzeit noch gesucht.

Am Sonntag hoffen die Steinbacher, endlich wieder spielen zu können. Dann empfängt der TuS um 15.15 Uhr den Tabellenelften Hassia Bingen, der aktuell vier Punkte Vorsprung auf den Liga-13., die TSG Bretzenheim, hat, mit dem die Abstiegsränge beginnen.

TuS-Coach Christoph Heinrich empfand die Spielabsage am Mittwochabend nicht unbedingt als ganz schlimm an. Der Steinbacher Trainer sagt: Es hat gestern immer wieder geregnet, weshalb das Spiel abgesetzt werden musste. Natürlich hätten wir gerne gespielt, zumal wir unseren Rhythmus entsprechend geplant haben. Aber so können wir uns in aller Ruhe auf Bingen vorbereiten.“

Jedoch glauben Heinrich und Co. weiter an die Chance, vielleicht doch noch die Liga zu halten. Die Steinbacher liegen in der Tabelle mit 17 Punkten gleichauf mit dem Vorletzten FC Speyer 09. Wenn nur drei Teams am Saisonende absteigen würden, wäre TuS Rüssingen als 14., der bei 25 Punkten steht, die Mannschaft, die die Steinbacher einholen müssten.

Das nächste „Alles-oder-Nichts-Spiel“

Mit Hassia Bingen kommt nun vielleicht ein Gegner, gegen den ein weiterer Sieg möglich wäre. Heinrich sagt: „Für uns ist die Heimpartie am Sonntag gegen Hassia wieder ein so genanntes Alles-oder-Nichts-Spiel. Die Jungs haben durch den Sieg zuletzt beim ASV Fußgönheim etwas an Selbstvertrauen zurückgewonnen, und wir werden auch mit breiterer Brust am Sonntag vor heimischem Publikum auftreten.“

Das Hinspiel in Bingen im vergangenen Jahr verloren die Steinbacher mit 0:3. Heinrich erinnert sich: „Wir haben damals innerhalb der ersten zehn Minuten zwei Gegentore bekommen und die Anfangsphase komplett verschlafen.“ Der Coach fordert nun von seiner Mannschaft: „Insofern gilt es von Anfang an, präsent zu sein.“ Vor allem in der Offensive wollen die Steinbacher gegen die Rheinhessen Nadelstiche setzen. Hinten soll die Abwehr stehen.

Personell sieht es ganz gut aus

Personell hat sich beim aktuellen Tabellenschlusslicht nicht viel zu dem Spiel gegen Fußgönheim geändert. „Es sieht nicht schlecht aus“, findet Heinrich. Co-Kapitän Dawid Szaszorowski wird nach seiner Kreuzbandverletzung zwar weiterhin fehlen. Defensivspieler Nils Frey und Jonas Krautschneider sind aber wohl gegen Hassia Bingen wieder mit dabei.

Die Rheinhessen waren am vergangenen Wochenende ebenfalls spielfrei. Der Hassia gelang am 2. April ein wichtiger 3:2-Auswärtserfolg in Bretzenheim, so dass die Bingener etwas entspannter in die Partie am Sonntag gehen können. Der Druck liegt beim TuS.