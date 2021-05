Der Gemeinderat hat eine Veränderungssperre für das Gebiet „Windpark Steinhügel-West“ erlassen. Damit kann am bestehenden Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land keine nachträgliche Änderung erfolgen.

Hintergrund ist, dass via „Buschfunk“ bekannt wurde, dass die beteiligen Betreiberfirmen zu den bereits in Planung befindlichen vier Windrädern weitere aufstellen wollen. Der Gemeinderat ist jedoch grundsätzlich gegen einen Windpark in diesem Gemarkungsteil. Zumal die Ortsgemeinde auch keine finanziellen Vorteile hätte, da sich alle benötigten Flächen in Privatbesitz befinden.