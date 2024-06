Am Ende jubelt und feiert der SV Gundersweiler den Aufstieg in die Bezirksliga Westpfalz. Doch erst in einem furiosen Finish drehte er in dieser entscheidenden Aufstiegspartie gegen den VfB Waldmohr einen 0:2-Rückstand in einen 3:2-Sieg. Dabei schoss Michael Hammerschmidt den wichtigsten Elfmeter seines Lebens.

So bitter, so gemein kann auch Amateur-Fußball sein. Bis zur Schlussphase des dritten Relegationsspiels um den Aufstieg in die Bezirksliga-Westpfalz war der VfB Waldmohr am Donnerstagabend vor rund 700