Ein 22-Jähriger aus dem Donnersbergkreis wurde am Donnerstagnachmittag bei einem Unfall auf der L387 leicht verletzt. Der Mann war in Richtung Gundersweiler unterwegs, kam mit seinem Auto nach links von der Fahrbahn ab, durchbrach einen angrenzenden Zaun und kam schließlich in einem Bachlauf zum Stehen. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sein erheblich beschädigter Wagen wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen.