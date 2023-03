Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die mit vielen Vorschusslorbeeren in die Saison gestarteten Mannschaften aus Stetten und dem Zellertal stehen nach dem zweiten Spieltag ohne Punktverlust an der Tabellenspitze der B-Klasse. Dort waren die beiden Teams bereits vor Beginn der Runde von vielen Trainern und Verantwortlichen gemeinsam mit der Zweitvertretung des TuS Steinbach erwartet worden. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen diesen Dreien ist in der Tat zu erwarten. Anpfiff des Derbys zwischen Stetten und Zellertal ist am Sonntag um 15 Uhr.

Zweifelsohne darf man von einem Spitzenspiel sprechen, wenn der TuS Stetten die TSG Zellertal zum Heimspiel erwartet. Bereits in den letzten Jahren gehörten sie immer zu den Anwärtern auf die vorderen Plätze.