Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In der Fußball-Landesliga hat der TuS Steinbach 07 am vergangenen Sonntag gleich mal für eine große Überraschung gesorgt. Den 1:0-Auswärtssieg beim SC Hauenstein hatten die Donnersberger nicht eingeplant. Das Team von Coach Pascal Weber peilt an diesem Wochenende die nächste Überraschung an.

„Wir hätten im Vorfeld wirklich nicht gedacht, dass wir diese Partie in Hauenstein auch noch für uns entscheiden können“, sagt Markus Buhl-Bohlander, der seit