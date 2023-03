Verbandsligist TuS Steinbach steht mit einem Bein eigentlich schon wieder in der Landesliga. Solange theoretisch aber noch etwas in Sachen Ligaverbleib geht, wollen Coach Christoph Heinrich und seine Spieler aber nicht aufgeben. Am Sonntag, 15.15 Uhr, empfängt der Tabellenletzte den Zweiten TuS Marienborn.

Im Hinspiel kassierten die Steinbacher eine deftige 1:9-Niederlage bei den Rheinhessen. „Marienborn war für mich die spielstärkste Mannschaft aus der Vorrunde. Aber wir wollen die hohe Niederlage aus dem Hinspiel wettmachen“, sagt der Steinbacher Coach. Personell sieht es weiter nicht rosig beim TuS aus. Defensivspieler Nils Frey fällt erneut verletzungsbedingt aus. Der Einsatz von Jonas Krautschneider ist fraglich.

Auch wenn zuletzt die Ergebnisse nicht stimmten, so war Coach Heinrich mit den Auftritten seiner Mannschaft nicht unzufrieden. Der TuS-Trainer sagt: „Die letzten beiden Spiele waren, vor allem was die Einstellung betrifft, gut. Gegen den FC Speyer haben wir nicht verloren und dem Top-Team SC Idar-Oberstein haben wir ordentlich Paroli geboten.“

Engagiert wie gegen Speyer und Idar-Oberstein

Auf diesen Leistungen will Heinrich nun aufbauen. Dass seine Mannschaft gegen den Tabellenzweiten wieder nur klarer Außenseiter ist, ist dem Coach bewusst. Aber er sagt: „So engagiert wie zuletzt gegen Speyer und Idar-Oberstein wollen wir am Sonntag auch gegen Marienborn auftreten. Wir spielen zuhause und wollen es dem Gegner so schwer wie möglich machen.“

Marienborn gewann zuletzt beim Aufsteiger TSG Bretzenheim souverän mit 3:0. Die Steinbacher haben acht Punkte Rückstand auf den Viertletzten TuS Rüssingen und liegen schon 14 Zähler hinter Hassia Bingen, der als Zwölfter den ersten sicheren Nichtabstiegsrang einnimmt.