Die Landesliga-Fußballer des TuS 07 Steinbach starten ohne Druck in die Aufstiegsrunde. Der Aufstieg ist erst mal kein Thema, die Mannschaft belegt in der Tabelle mit sieben Mitnahmepunkten Rang sechs. Tabellenführer SV Hermersberg bringt 13 Punkte mit.

„Wir freuen uns, dass es am Sonntag wieder losgeht. Aber der Aufstieg ist überhaupt kein Thema. Der Fokus im Verein liegt in der Rückrunde eher auf der zweiten Mannschaft, die in der B-Klasse