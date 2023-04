Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Da war überhaupt nichts drin: Fußball-Verbandsligist TuS Steinbach kam am Sonntag beim Titelaspiranten TuS Marienborn heftig unter die Räder. Die Donnersberger unterlagen den überlegenen Rheinhessen überaus deutlich mit 1:9 (0:4).

Auch in seinem fünften Auswärtsspiel in dieser Spielzeit blieb der TuS Steinbach ohne Punkt. Und in Marienborn war das Team von Trainer Christoph Heinrich absolut chancenlos. Beinahe