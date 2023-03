Der TuS 07 Steinbach hat in der Fußball-Verbandsliga seine Niederlagenserie gestoppt. Im Duell zweier stark abstiegsbedrohter Teams rang die Mannschaft von Trainer Christoph Heinrich vor 140 Zuschauern zu Hause dem FC Speyer 09 ein 1:1 (0:1) ab. Für beide Klubs ist das eigentlich zu wenig.

„Das war ein Punkt für die Moral“, sagte der Steinbacher Coach nach dem Remis. Er wirkte zufrieden und bemerkte: „Ich muss meiner Mannschaft ein großes Lob zollen, sie hat kämpferisch ein tolles Spiel gezeigt und mit ein bisschen mehr Glück gewinnen wir das Spiel auch noch.“

Der TuS stand von Beginn an in der Defensive sehr kompakt und versuchte in der Offensive Akzente zu setzen. Lukas Krautschneider hatte vorne gute Szenen. Ein Torerfolg blieb ihm aber verwehrt.

In der 34. Minute zeigte die Innenverteidigung der Steinbacher dann einmal eine Schwäche. Der FC Speyer nutzte das sofort aus. Torhüter Klaus Jürgen Siebecker brachte den allein vor ihm stehenden Speyerer Stürmer Abdullah Köse zu Fall und es gab Elfmeter. „Das war wieder so ein unnötiger Fehler, den wir machen“, ärgerte sich TuS-Coach Heinrich. Bei Speyer trat Behcet Öztürk an und verwandelte zum 1:0 (34.). Der FC 09 brachte die Führung in die Halbzeitpause.

Jonas Krautschneider lässt seine Mannschaft jubeln

Doch die Steinbacher zeigten Moral. Der TuS steckte nicht auf und in der 73. Minute durften sie auch endlich jubeln. Jonas Krautschneider nahm eine Flanke aus 22 Metern volley und der Ball senkte sich hinter Speyers Keeper Jan Verbinger ins Netz – 1:1-Ausgleich. In der Schlussphase waren die Donnersberger dem Siegtreffer sogar näher als der Tabellenvorletzte aus Speyer. Doch es blieb letztlich bei je einem Punkt für beide Mannschaften. Speyers Trainer Uwe Gaßner sagte: „Wir müssen mit dem Punkt leben. Das Ergebnis geht so in Ordnung.“

Die Steinbacher, weiter am Tabellenende, haben nun auf den Zwölften SV Hermersberg schon zwölf Punkte Rückstand. Es ist der erste Nichtabstiegsplatz. Steigen nur drei Teams am Saisonende ab, sind es sieben Punkte Rückstand des TuS auf den viertletzten Rang, den aktuell der TuS Rüssingen inne hat.

Erfreulich aus Sicht der Platzherren: Kapitän Hendrik Schwab gab bei den Steinbachern am Sonntag sein Comeback. Er wurde nach einer guten Stunde eingewechselt. Eigentlich hatte Coach Heinrich damit gerechnet, dass der Mittelfeldmann noch länger ausfallen würde. „Er wird langsam wieder herangeführt“, sagte er.

So spielten sie

TuS Steinbach: Siebecker - Wolf, Frey (63. Schwab), Herbert, Hayrapetyan - Lukas, Gödtel, Metzinger, Hofmann (63. Schunk), Jonas Krautschneider - Lukas Krautschneider (85. Roth)