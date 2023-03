Wieder einmal sind die Verbandsliga-Fußballer des TuS Steinbach mit leeren Händen von einem Auswärtsspiel zurückgekehrt. Das Tabellenschlusslicht verlor am Samstag beim SC Idar-Oberstein mit 1:3 (1:1). Eine Halbzeit lang durfte das Team von Coach Christoph Heinrich von einem Punktgewinn beim Aufstiegsaspiranten träumen.

„Wir wollten es dem Favoriten so schwer wie möglich machen und wir haben uns dann auch unterm Strich bei einem Top-Team der Liga wirklich teuer verkauft. Ich bin deshalb mit der Leistung und der Einstellung meiner Mannschaft sehr zufrieden“, sagte der Steinbacher Trainer Christoph Heinrich. Vor allem in der ersten Spielhälfte hielt der Tabellenletzte gut mit. Vor 205 Zuschauern auf dem Idar-Obersteiner Kunstrasen gingen die TuS-Akteure bei starkem Wind in der 33. Spielminute nicht unverdient in Führung: Nach einer Flanke von Marvin Mirschberger erzielte Florian Hofmann das 1:0 für die Donnersberger.

Doch die Steinbacher Freude währte nicht lange: ganze 120 Sekunden. Im Anschluss an einen Eckball köpfte der Brasilianer Paulo Roberto Silva de Souza den Ausgleich für die Platzherren – 1:1 (35.).

Zwei nicht gegebene Handelfmeter

In der zweiten Hälfte übernahm dann der SC Idar-Oberstein gleich nach Wiederanpfiff das Kommando. „Wir waren im zweiten Durchgang einfach nicht mehr so aggressiv wie in den 45 Minuten davor“, befand TuS-Coach Heinrich, der betonte: „Das hat Idar-Oberstein dann auch ausgenutzt.“ Die Platzherren verstärkten den Druck. Fünf Minuten nach der Pause gelang Marius Botiseriu das 2:1 (50.) für den Favoriten. Und mit einem Freistoß erhöhte dann Malik Yerima auf 3:1 (59.). Das war praktisch die Vorentscheidung. Auch wenn die Steinbacher kurz nach dem dritten Gegentor noch eine Großchance zum Anschlusstreffer hatten. Der eingewechselte Marcus Schunk hatte das 2:3 auf dem Fuß, vergab aber völlig frei vor dem Idar-Obersteiner Gehäuse (63.). „Wir hätten eigentlich auch zwei klare Handelfmeter bekommen müssen. Leider wurden die nicht gepfiffen“, sagte Heinrich.

Letztlich blieb es beim 3:1-Erfolg des SCI, der damit weiter um die Meisterschaft und den Aufstieg mitspielt. Für den TuS 07 Steinbach dagegen wird die Luft immer dünner. Die Steinbacher sind weiter Ligaschlusslicht und der Abstand zum rettenden Ufer wird immer größer. Steigen am Saisonende nur drei Teams in die Landesliga ab, hätten die TuS-Spieler noch eine Chance. Die nächste Gelegenheit auf dringend benötigte drei Punkte gibt es Sonntag, 2. April, wenn die Mannschaft zu Hause den TuS Marienborn empfängt. Der kommende Gegner ist allerdings Tabellenzweiter und hat mit 50 Zählern genauso viele wie der Ligaprimus VfR Baumholder gesammelt. Eine Woche später treffen die Steinbacher auf den momentanen Drittletzten ASV Fußgönheim. „Solange es rechnerisch noch möglich ist, wollen wir alles versuchen“, gab sich der Steinbacher Trainer Heinrich trotz des erneuten Negativerlebnisses kämpferisch.

So spielten sie

TuS Steinbach: Siebecker - Wolf, Mirschberger, Herbert, Gödtel, Hayrapetyan - Lukas Krautschneider, Hofmann (59. Walther), Lukas (66. Schunk), Metzinger (75. Schwab), Roth