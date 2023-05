Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Jetzt steht es fest, der TuS Steinbach steigt in die Landesliga West auf. „Mir ist ein Stein vom Herzen gefallen“, gesteht 07-Trainer Timothy Hanauer. Was planen die Donnersberger Kicker nun, wie stellen sie sich die Zukunft in der neuer Spielklasse vor?

Der Südwestdeutsche Fußballverband (SWFV) teilte unter der Woche das Abstimmungsergebnis der Vereinsumfrage zum Saisonabschluss mit. 1037 Klubs waren aufgerufen, 85 Prozent der gemeldeten Mannschaften