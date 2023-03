Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Roland Eiflers TSG Zellertal empfängt den Tabellenführer TuS Steinbach II/ SV Börrstadt am kommenden Sonntag zum „Heimspiel“ in Göllheim. Bereits vor dem Beginn der Aufstiegsrunde spricht der erfahrene Coach von einem Endspiel. Dies liegt vor allem am außergewöhnlichen Modus in den B-Klassen.

„Natürlich spielen wir am liebsten auf unserem eigenen Platz. Trotzdem muss man sagen, dass uns der Kunstrasen in Göllheim gut liegt und wir uns daran gewöhnt